कुडाळ येथे १७ ला थेट संवाद मार्गदर्शन
''चला कुडाळ घडवूया'' उपक्रम; विद्यार्थी, व्यापाऱ्यांना सहभागाचे आवाहन
कुडाळ, ता. १३ :शहरासह तालुक्यातील व्यापारी, उद्योजक तसेच स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ''चला कुडाळ घडवूया'' या उपक्रमांतर्गत थेट संवाद मार्गदर्शन कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी एमपीएससी व यूपीएससी स्पर्धा परीक्षांबाबत, तर उद्योजक व व्यापाऱ्यांसाठी जीएसटी कर प्रणाली या विषयावर चर्चासत्र होणार आहे.
या दोन्ही चर्चासत्रांना निवृत्त उपआयुक्त गणेश बाळकृष्ण दळवी हे प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. नगरसेवक मंदार श्रीकृष्ण शिरसाट यांच्या संकल्पनेतून १७ ला येथे या उपक्रमाचे आयोजन केले आहे.
कुडाळ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत मंदार शिरसाट यांनी ही माहिती दिली. यावेळी एमआयडीसी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व लायन्स पदाधिकारी आनंद बांदिवडेकर, सीए सागर तेली, लायन्स क्लब अध्यक्ष आनंद कर्पे, ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनचे मनोज वालावलकर, संदीप म्हाडेश्वर, अमित राणे आदी उपस्थित होते. यात १७ ला सकाळी सव्वा दहा वाजता संत राऊळ महाराज महाविद्यालय, कुडाळ येथे यूपीएससी, एमपीएससी आदी स्पर्धा परीक्षांबाबत विशेष सत्र होईल. यामध्ये परीक्षांची तयारी, अभ्यासपद्धती आणि करिअरच्या संधींबाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले जाईल. त्याच दिवशी सायंकाळी सव्वा चार वाजता मराठा समाज हॉल, कुडाळ येथे व्यापारी व उद्योजकांसाठी जीएसटी कर प्रणालीवर चर्चासत्र होईल. यामध्ये कर प्रणाली, व्यवसाय वृद्धी आणि व्यापाऱ्यांच्या अडचणींवर मार्गदर्शन केले जाईल.या उपक्रमाला लायन्स क्लब ऑफ कुडाळ सिंधुदुर्ग, रोटरी क्लब ऑफ कुडाळ, ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट, कुडाळ तालुका व्यापारी संघटना तसेच एमआयडीसी असोसिएशन, कुडाळ यांचे विशेष सहकार्य लाभले आहे. दोन्ही कार्यक्रमांना प्रवेश विनामूल्य असून व्यापारी, उद्योजक तसेच विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन आयोजक मंदार शिरसाट यांनी केले आहे.
