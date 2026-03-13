गुढीपाडवा स्नेहमेळावा २२ मार्चला
रत्नागिरी, ता. १३ : वसंतोत्सव आणि हिंदू नववर्षाचे स्वागत उत्साहात साजरे करण्याच्या उद्देशाने कुवारबाव पंचक्रोशी ब्राह्मणसभेने गुढीपाडवा स्नेहमेळाव्याचे आयोजन २२ मार्च रोजी दुपारी ४ वाजता नाचणे येथील श्रीमान यशवंत हरी गोखले भवनात केले आहे. या वेळी महिलांसाठी चैत्रागौर हळदीकुंकू कार्यक्रम रंगणार आहे. या स्नेहमेळाव्यात विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कारही करण्यात येणार आहे. वयाची ७५ वर्षे पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ व्यक्ती, वैवाहिक जीवनाची ५० वर्षे पूर्ण केलेली दाम्पत्यं, शालाबाह्य स्पर्धा परीक्षा किंवा विशेष प्रावीण्य मिळवलेले विद्यार्थी, सामाजिक क्षेत्रात विशेष काम करणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करण्यात येणार आहे. याशिवाय समाजबंध दृढ करण्यासाठी कार्य करणाऱ्या व्यक्तींच्या विशेष उल्लेखनीय कार्याचाही सन्मान केला जाणार आहे.
त्यानंतर संगीतमय मनोरंजनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. यात अभंग व नाट्यगीत गायन सादर केले जाणार आहे. यात गायिका करुणा पटवर्धन आणि देवश्री शहाणे, हार्मोनियमसाथ चैतन्य पटवर्धन, तबलासाथ प्रथमेश शहाणे तर तालवाद्यसाथ राघव पटवर्धन देणार आहेत. कार्यक्रमाला सर्व सदस्यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन कुवारबाव पंचक्रोशी ब्राह्मणसभेचे अध्यक्ष अनंत आगाशे व व सर्व कार्यकारिणी सदस्यांनी केले आहे.
