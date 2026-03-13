कसोपमध्ये ''बीएसएनएल''चा खोळंबा
कसोपमध्ये ‘बीएसएनएल’चा खोळंबा
ग्रामस्थांचे हाल ; समस्या न सोडवल्यास आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १३ ः रत्नागिरी तालुक्यातील कसोप गावातील बीएसएनएल टॉवरची रेंज भंडारवाडी, तेलीवाडी व कुणबीवाडी या भागात पूर्णपणे गायब असल्याने ग्रामस्थांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या समस्येची दखल घेत कसोप ग्रामस्थांच्यावतीने ॲड. गौरव शेलार यांनी बीएसएनएलच्या रत्नागिरी शाखा व्यवस्थापकांना निवेदन दिले.
कसोप गावात बीएसएनएलचा टॉवर उपलब्ध असूनही भंडारवाडी, तेलीवाडी आणि कुणबीवाडी या प्रमुख वस्त्यांमध्ये पुरेसे नेटवर्क मिळत नाही. कॉल सुरू असताना अचानक कट होणे, हायस्पीड डाटा न मिळणे आणि मोबाईल असूनही ‘आउट ऑफ कव्हरेज’ राहणे यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. नेटवर्कच्या समस्येमुळे ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत असून, लॅपटॉपवर काम करणाऱ्या व्यावसायिकांना नेटवर्क शोधत बसावे लागत आहे. डिजिटल इंडियाच्या युगात ऑनलाईन व्यवहार आणि महत्त्वाची शासकीय कामे करण्यासाठी ग्रामस्थांना नेटवर्क असलेल्या ठिकाणी धाव घ्यावी लागत आहे. रेंज नसल्यामुळे तातडीच्या प्रसंगी कोणाशीही संपर्क साधणे कठीण झाले आहे.
यापूर्वी दोनवेळा स्थानिक स्तरावर अधिकाऱ्यांना रेंजच्या समस्येबाबत माहिती देण्यात आली होती; मात्र कोणतीही ठोस कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे अखेर ॲड. शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी थेट जिल्हा कार्यालयात धाव घेतली. परिस्थिती लक्षात घेऊन टॉवरची क्षमता वाढवणे, तांत्रिक बदल करणे किंवा आवश्यकतेनुसार बूस्टर बसवून पूर्ण दाबाने रेंज उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. ‘येत्या सात दिवसांत तांत्रिक पथक पाठवून समस्येचे निराकरण न झाल्यास लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,’ असा इशारा ॲड. शेलार यांनी दिला आहे.
निवेदन स्वीकारल्यानंतर अधिकारी सचिन कांबळे यांनी यावर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन ग्रामस्थांना दिले आहे. या वेळी ॲड. शेलार यांच्यासोबत ॲड. समीर झिमण, ॲड. विश्वजित पवार, ॲड. चेतना जाधव आणि ॲड. जितेंद्र पवार उपस्थित होते.
