सभापती नंदीनी कदम यांचा सत्कार

राजापूर ः शिवसेना धोपेश्वर विभागाच्यावतीने नूतन सभापती नंदिनी कदम यांचा सत्कार करताना योगेश नकाशे आणि पदाधिकारी.
सभापती नंदिनी कदम यांचा सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १३ः पंचायत समितीच्या सभापती नंदिनी कदम यांचा शिवसेनेच्या धोपेश्वर विभागाच्यावतीने सभापतीपदी निवड झाल्याबद्दल सत्कार करण्यात आला. या वेळी शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख दीपक नागले, धोपेश्वर विभागप्रमुख जितेंद्र तुळसावडेकर, चिखलगाव माजी सरपंच व विद्यमान उपसरपंच योगेश नकाशे, पंचायत समितीचे माजी सभापती सुभाष गुरव, कोदवलीचे माजी सरपंच विलास गुरव, रमेश गोडांबे, प्रणोती भोसले, मानसी तिर्लोटकर, अॅड. महेश नकाशे, अॅड. प्रवीण नागरेकर, पुरुषोत्तम खांबल, गौरव सोरप, प्रसाद गुरव यांच्यासह सर्व पदाधिकारी उपस्थित होते. सभापती यांच्या दालनामध्ये झालेल्या या सत्काराप्रति कृतज्ञता व्यक्त करताना सभापती कदम यांनी धोपेश्वर विभागातील विकासकामांना आपण निश्चितच प्राधान्य देऊ, अशी ग्वाही शिवसेना पदाधिकारी यांना दिली.
