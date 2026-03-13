क्षत्रिय मराठा घाडीगावकर समाजाचा उद्या मेळावा
क्षत्रिय मराठा घाडीगावकर
समाजाचा उद्या मेळावा
आचरा :जागतिक महिला दिनानिमित्त क्षत्रिय मराठा घाडीगावकर सेवा समाज, मुंबई तर्फे १५ ला सायंकाळी ४ वाजता वार्षिक स्नेहसंमेलन व महिला मेळाव्याचे आयोजन केले आहे. हा कार्यक्रम पुष्पा पार्क महानगरपालिका शाळा, मालाड (पूर्व) येथे होईल. यास मुंबई महानगरपालिकेचे उपमहापौर संजय घाडी, शिवसेना उपनेत्या संजना संजय घाडी, समाजाचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष घनश्याम गावकर, सरचिटणीस गजानन घाडीगावकर, मुंबईचे माजी अध्यक्ष अनंत घाडी, मध्यवर्ती विभागाच्या सहचिटणीस रश्मी घाडीगावकर, आणि मध्य मुंबई विभाग खजिनदार दर्शना घाडी आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. यास घाडीगावकर समाज बांधवांनी बहुसंख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन मंडळाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
.....
कणकवली येथे उद्या
शास्त्रीय संगीत कार्यशाळा
आचरा : आदर्श संगीत विद्यालय, कणकवली यांच्या वतीने १५ ला सकाळी साडेनऊ वाजता शास्त्रीय संगीत ‘धृपद–धमार’ गायनाची एकदिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली आहे. भारतीय शास्त्रीय संगीतातील प्राचीन आणि गंभीर मानली जाणारी धृपद–धमार गायन शैली, याविषयी विद्यार्थ्यांना सखोल माहिती देणे हा या कार्यशाळेचा उद्देश आहे. कार्यशाळेत प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिकासह नोम तोम आलाप, रागमांडणी, तालरचना आणि लयकारी यांचे मार्गदर्शन केले जाईल. तनुजा पांडे (पुणे), ओवी पांडे, प्रणय सकपाळ आदी यावेळी मार्गदर्शन करणार आहेत. शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी या कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विद्यालयाच्या संचालिका तेजस्विता संदीप पेंडुरकर यांनी केले आहे.
