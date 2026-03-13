मोफत श्वसनरोग तपासणी शिबिर
चिपळूण ः येथील अपरांत हॉस्पिटलतर्फे मोफत श्वसनरोग तपासणी शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शिबिर १६ मार्चला सकाळी ११ ते २ वाजेपर्यंत अपरांत हॉस्पिटल येथे होणार आहे. शिबिरात मुंबईतील नामांकित लीलावती हॉस्पिटल आणि सर जे. जे. हॉस्पिटलशी संलग्न असलेले अनुभवी श्वसनरोग तज्ज्ञ डॉक्टर रुग्णांची तपासणी करणार आहेत.
शिबिरामध्ये श्वसनविकारांची अचूक तपासणी करण्यासाठी अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये स्पायरोमेट्री (फुप्फुसांची क्षमता तपासणी), ऑक्सिजन पातळी तपासणी, ईसीजी तसेच डायबेटिस तपासणी या सुविधा रुग्णांना मोफत उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. याशिवाय डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार आवश्यक असलेल्या, एक्स-रे, सीटीस्कॅन, रक्त व लघवी तपासणी या तपासण्यांवर विशेष सूट म्हणून २० टक्के सवलत देण्यात येणार असल्याची माहिती आयोजकांकडून देण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त नागरिकांनी या शिबिराचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन अपरांत हॉस्पिटलतर्फे करण्यात आले आहे.
