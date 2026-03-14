आचरा ग्रामपंचायतीतर्फे सभापतींसह इतरांचा सन्मान
कोकण

सकाळ वृत्तसेवा
आचरा, ता. १४ ः जागतिक महिला दिनानिमित्त नवनिर्वाचित मालवण पंचायत समिती सभापती प्रज्ञा चव्हाण व उपसभापती घनश्याम झाड यांचा येथे सत्कार करण्यात आला. ग्रामपंचायत कार्यालयातील श्री देव रामेश्र्वर सभागृहात आयोजित कार्यक्रमात सरपंच जेरोन फर्नांडिस, उपसरपंच संतोष मिराशी यांच्या हस्ते त्यांना गौरविण्यात आले.
यावेळी ग्रामविकास अधिकारी पद्माकर कासले, जयप्रकाश परुळेकर, अनिल करंजे, ग्रामपंचायत सदस्य मुझफ्फर मुजावर, पंकज आचरेकर, योगेश गावकर, ग्रामपंचायत सदस्या किशोरी आचरेकर, अनुष्का गावकर, पूर्वा तारी, श्रुती सावंत, सायली सारंग, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, सी.आर.पी., प्रभाग अध्यक्ष व सचिव, ग्रामसंघ अध्यक्ष व सचिव आदी उपस्थित होते. यावेळी सर्व महिला ग्रामपंचायत सदस्या, अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका, सी.आर.पी., प्रभाग अध्यक्ष व सचिव, ग्रामसंघ अध्यक्ष व सचिव यांना सभापती व उपसभापतींच्या हस्ते प्रमाणपत्र व रोपे देऊन सन्मानित केले. यावेळी ‘उमेद’चे प्रभाग समन्वयक मांजरेकर यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा परिषद शाळा गाऊडवाडीचे शिक्षक राजेश भिरवंडेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.