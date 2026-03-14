म्हापणमध्ये गुरुवारी गुढीपाडवा जत्रोत्सव
म्हापण ः येथील श्री देवी शांतादुर्गा देवीचा गुढीपाडवा जत्रोत्सव गुरुवारी (ता. १९) साजरा होत आहे. या निमित्ताने सकाळी ९ वाजता जामदारखान्यातून उत्सवमूर्ती बाहेर काढणे, १० वाजता देवीची ओटी भरणे, ११ वाजता पंचांग वाचन, दुपारी १२.३० वाजता दादरे नेणे व इतर धार्मिक कार्यक्रम होणार आहेत. सायंकाळी ७ वाजता शांतादुर्गा मंदिराकडून श्री देवी माऊली, पाट येथे रवळा नेणे, ७.३० वाजता गुढीपाडवा उत्सवातील महत्त्वाचे आकर्षण असलेला ‘इंगळे न्हाणे’ हा धार्मिक कार्यक्रम होणार आहे. रात्री १२ वाजता ‘श्रीं’ची पालखी व प्रदक्षिणा, १ वाजता पार्सेकर दशावतार नाट्य मंडळ, वेंगुर्ले यांचा नाट्यप्रयोग होणार आहे. या उत्सवाचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री देवी शांतादुर्गा देवस्थान ट्रस्ट, म्हापण यांच्यावतीने करण्यात आले आहे.