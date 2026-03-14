मिलिंद तेंडूलकरांची नर्मदा परिक्रमा पूर्ण
पावस ः नर्मदा परिक्रमा करून परतलेले मिलिंद तेंडुलकर.
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १४ ः लांजा तालुक्यातील हर्चे येथील रहिवासी आणि स्वामी स्वरूपानंद यांचे निस्सिम भक्त मिलिंद तेंडुलकर यांनी अत्यंत खडतर अशी पायी नर्मदा परिक्रमा यशस्वीपणे पूर्ण केली आहे. तब्बल तीन महिन्यांच्या आध्यात्मिक प्रवासानंतर त्यांचे गुरूवारी रत्नागिरीत आगमन झाले आहे. ओंकारेश्वर ते ओंकारेश्वर हा तीन महिन्यांचा पायी प्रवास तेंडुलकर यांनी २५ नोव्हेंबर २०२५ला मध्यप्रदेशातील ओंकारेश्वर येथून ‘नर्मदे हर’चा जयघोष करत सुरू केला होता. नर्मदेच्या काठाने हजारो किलोमीटरचा प्रवास करत विविध तीर्थक्षेत्रांना भेटी देत त्यांनी ही परिक्रमा पूर्ण केली. २४ फेब्रुवारीला त्यांनी पुन्हा ओंकारेश्वर येथे पोहोचून परिक्रमेची सांगता केली. तिथे विधीवत पूजन आणि अभिषेक करून त्यांनी या पवित्र व्रताची पूर्णाहुती केली. त्यानंतर ते रत्नागिरीत परतले. रत्नागिरीत आगमन झाल्यानंतर त्यांनी पावस येथे स्वामी स्वरूपानंद यांच्या समाधीचे दर्शन घेतले.
