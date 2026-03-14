भोसले इन्स्टिट्यूटला ‘जजेस चॉईस’
‘गो-कार्ट’ राष्ट्रीय स्पर्धा; देश पातळीवर तेरावा क्रमांक
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १४ ः यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी तयार केलेल्या गो-कार्टला कोईमतूर येथील ‘गो-कार्ट डिझाईन चॅलेंज २०२६’ या राष्ट्रीय स्पर्धेत मानाचा ‘जजेस चॉईस’ पुरस्कार मिळाला असून देशात तेरावा क्रमांक प्राप्त केला. या देदीप्यमान कामगिरीने विद्यार्थ्यांनी जिल्ह्याचा नावलौकिक देशपातळीवर वाढवला आहे.
इंडियन सोसायटी ऑफ न्यू एरा इंजिनियर्स यांच्या वतीने कोईमतूर येथे आयोजित या गो कार्ट स्पर्धेत देशभरातील विविध अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या एकूण अठ्ठेचाळीस संघांनी सहभाग घेतला. यावेळी टेक्निकल इन्स्पेक्शन, ब्रेकिंग टेस्ट, एक्सलरेशन टेस्ट, स्किडपॅड, ऑटोक्रॉस आणि एंड्युरन्स अशा विविध चाचण्या घेतल्या गेल्या. विशेष म्हणजे स्पर्धेत प्रथमच सहभागी होत असतानाही भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या संघाने सर्व चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण करत उत्कृष्ट कामगिरी नोंदवली आणि ‘जजेस चॉईस’ हा विशेष पुरस्कार पटकावला. हा प्रोजेक्ट यशस्वी करण्यासाठी संघाचा कॅप्टन गौरांग तुळसुलकर याच्यासह सर्व सदस्यांनी परिश्रम घेतले. कॉलेजचे माजी विद्यार्थी कपिल मळगावकर व मनीष मणेरीकर यांचेही सहकार्य मिळाले. विद्यार्थ्यांना कॉलेजचे अधिव्याख्याता मिलिंद देसाई, मनीष घाटगे व आशीष सुवारे यांचे मार्गदर्शन लाभले. या प्रोजेक्टसाठी भोसले नॉलेज सिटी व्यवस्थापन, हिंदुस्तान पॉलिमर, सॉफ्ट मस्क प्रा. लि, मॅपसन्स आदींचे आर्थिक सहकार्य लाभले.
