सावंतवाडी लायन्स क्लब अध्यक्षपदी आडिवरेकर
सावंतवाडी लायन्स क्लब
अध्यक्षपदी आडिवरेकर
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १४ ः लायन्स क्लब ऑफ सावंतवाडीच्या अध्यक्षपदी नगरसेवक तथा पालिकेचे आरोग्य सभापती सुधीर आडिवरेकर यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. जिल्हा गव्हर्नर डॉ. विरेंद्र चिखले यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ही निवड प्रक्रिया उत्साहात पार पडली.
यावेळी श्री. आडिवरेकर यांनी, लायन्स क्लबच्या माध्यमातून सुरू असलेला सामाजिक कार्याचा वारसा आगामी काळात अधिक जोमाने पुढे नेला जाईल. सर्व सदस्यांना सोबत घेऊन विविध लोकोपयोगी उपक्रम आणि गरजू घटकांसाठी सेवाभावी प्रकल्प राबविण्यावर विशेष भर असेल, असे स्पष्ट केले. यावेळी झोन चेअरमन अमेय पई, सावंतवाडी लायन्स क्लबचे अध्यक्ष ॲॅड. अजित पणदूरकर, सचिव विजय चव्हाण, खजिनदार प्रकाश राऊळ आदींसह रितेश हावळ, अमित गवंडळकर, रविकांत स्वार, बाळ बोर्डेकर, संतोष चोडणकर, प्रतीक बांदेकर, सुदेश नेवगी, रविकांत सावंत, संदेश परब, दयानंद परब, मेघना राऊळ, रोहित नाडकर्णी, सुनील दळवी, संतोष खोरजुवेकर, उदय पारळे, महेश पाटील, संदीप कोटकर, योगेश नायर, सिद्धी आडीवरेकर, अमिता गवंडळकर, धनश्री नायर, पल्लवी रेगे, रीतिका हावळ आदी उपस्थित होते.
