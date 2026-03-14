गडनदी आशिये हद्दीतील गाळ उपसा कामाला प्रारंभ
कणकवली, ता. १४ : आशिये (ता. कणकवली) गावच्या हद्दीतील गडनदीतील गाळ उपसा कामाचा प्रारंभ आज सरपंच महेश गुरव यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून करण्यात आला. दरवर्षी अतिवृष्टी कालावधीत गावातील अनेक घरांना पुराचा फटका बसतो. गाळ उपसा झाल्याने हा धोका कमी होईल, असा विश्वास सरपंच गुरव यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी माजी सरपंच सदानंद बाणे, जलसंपदा विभाग सहाय्यक अभियंत्या ऐश्वर्या जौंदाळ, उपसरपंच संदीप जाधव, माजी सरपंच शंकर गुरव, पांडुरंग बाणे, अनिल गुरव, सुहास खानोलकर, ग्रामपंचायत सदस्य सुहास गुरव, बाळकृष्ण गुरव, बाळकृष्ण पुजारे, श्रीधर माणगावकर, धोंडू माणगावकर, लवू पुजारे, रत्नाकर गुरव, धोंडू गुरव, नीलेश पुजारे, मनोहर नाईक, ग्रामसेवक राकेश गोवळकर आदी उपस्थित होते. सहाय्यक अभियंत्या जौंदाळ म्हणाल्या, ‘‘जिल्हा नियोजनमधून या कामासाठी निधी मंजूर आहे. जलसंपदा विभागामार्फत गाळ काढला जात आहे. या गाळमुक्त कामामुळे गडनदीचे पात्र अधिक खोल होणार असून, पावसाळ्यात पाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भविष्यात आशिये गावात पूरस्थितीचा धोका कमी होऊन परिसरातील शेती व नागरिकांच्या मालमत्तेचे संरक्षण होण्यास मदत मिळणार आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
