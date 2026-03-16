जागर स्त्रीशक्तीचा; गौरव सामर्थ्याचा
कुडाळात शिवसेनेतर्फे महिलांचा सन्मान
कुडाळ, ता. १६ ः जागतिक महिला दिनानिमित्त आमदार नीलेश राणे यांच्या संकल्पनेतून शिवसेना महिला आघाडी, सिंधुदुर्ग आयोजित ‘जागर स्त्रीशक्तीचा’ हा महिलांच्या सन्मानाचा गौरव करणारा सोहळा उत्साहपूर्ण वातावरणात झाला. यानिमित्त विविध स्पर्धा, सन्मान सोहळे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम झाले.
प्रश्नमंजुषा विजेत्या स्पर्धकांना चांदीचे नाणे, विविध क्षेत्रातील यशस्वी महिलांना गौरविले. जिल्हा परिषद व पंचायत समिती नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी शिवसेना जिल्हा प्रमुख दत्ता सामंत, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संजय पडते, काका कुडाळकर, महिला आघाडी जिल्हाप्रमुख दीपलक्ष्मी पडते, कुडाळ नगराध्यक्षा प्राजक्ता बांदेकर-शिरवलकर, शिवसेना जिल्हा सरचिटणीस तथा पावशी जिल्हा परिषद सदस्य दादा साईल, अस्मिता बांदेकर, जिल्हा बँक संचालिका नीता राणे, जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश कानडे, नागेश आईर, सुमेधा पाताडे, पंचायत समिती सदस्य अश्विनी सावंत आदी उपस्थित होते.
स्पर्धांचे निकाल
पाककला स्पर्धा-गौरी चव्हाण (नेरुर), वनिता मुंडले (कुडाळ), माधुरी मागाडे (कुडाळ), उत्तेजनार्थ नीता ओटवणेकर (ओरोस), रुचिरा कोरगावकर (कुडाळ). उ खाणा स्पर्धा-सविता सुतार (कुडाळ), प्रतिभा सगरे (कुडाळ), प्रन्वी हरमलकर (कसाल). खेळ पैठणीचा-समीक्षा शेगडे (कुडाळ), प्राची वाळके (कुडाळ), गितांजली निकम (कुडाळ) या विजेत्यांना गौरविण्यात आले.
