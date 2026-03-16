‘स्टेपिंग स्टोन’ स्कूलचे चित्रकला स्पर्धेमध्ये यश
31228
सावंतवाडी ः विजेत्या विद्यार्थ्यांसोबत उपस्थित मान्यवर.
सावंतवाडी, ता. १६ ः (कै.) श्रीमंत कमलाबाई दत्ताजीराव भोसले तळीकर प्रतिष्ठान व सावंतवाडी नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रा. मिलिंद भोसले स्मृतिप्रीत्यर्थ तालुकास्तरीय रंगभरण व चित्रकला स्पर्धा येथील जनरल जगन्नाथराव भोसले शिव उद्यानात आयोजित करण्यात आली.
या स्पर्धेत स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी उल्लेखनीय यश मिळविले. स्पर्धेत पहिली व दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी (प्रथम गट) रंगभरण स्पर्धा, तिसरी व चौथीसाठी (द्वितीय गट) चित्रकला स्पर्धा घेण्यात आली. त्यामध्ये द्वितीय गटात चित्रकला स्पर्धेत प्रशालेतील चौथीमधील प्रार्थना नाईक हिने प्रथम, सार्थक मालवणकर याने द्वितीय, आरोही गावडे हिने चौथा, अवनी गावडे हिने पाचवा क्रमांक पटकावला. विजेत्या विद्यार्थ्यांना पालकांसह प्रशालेतील कला शिक्षिका सुषमा पालव यांचे मार्गदर्शन लाभले. विद्यार्थ्यांच्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल शाळेचे संचालक रुजुल पाटणकर, मुख्याध्यापिका प्राची साळगावकर यांनी कौतुक केले.