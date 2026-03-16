-बॅंक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियनचे आज आंदोलन
बॅंक ऑफ इंडिया युनियनचे आज आंदोलन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. १६ः बॅंक ऑफ इंडियामधील फेडरेशन ऑफ बॅंक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियन या संघटनेने आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी बॅंक व्यवस्थापनाविरूद्ध आंदोलनात्मक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या आंदोलनाची सुरुवात मंगळवारपासून (ता. १७) होणार आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या मते ग्राहकांना अधिक चांगली सेवा देता यावी यासाठी बॅंकेत क्लार्क, शिपाई आणि आर्मगार्ड पदावर पुरेशी भरती करणे आवश्यक आहे. तसेच कायमस्वरूपी नोकऱ्यांचे आऊटसोर्सिंग थांबवावे, रोजंदारी कामगारांना कायमस्वरूपी नोकरी द्यावी आणि औद्योगिक विवाद कायद्याचे पालन करावे, अशा प्रमुख मागण्या संघटनेने मांडल्या आहेत. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात मंगळवारी (ता. १७) देशभरातील झोनल कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर २४ मार्चला धरणे आंदोलन आणि ३० मार्चला देशव्यापी संप जाहीर करण्यात आला आहे. रत्नागिरीतही या आंदोलनाला प्रतिसाद देत बॅंक ऑफ इंडिया झोनल ऑफिसच्या आवारात निदर्शने करण्यात येणार असल्याची माहिती बॅंक ऑफ इंडिया स्टाफ युनियनचे अध्यक्ष विनोद कदम यांनी दिली.
