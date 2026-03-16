विलवडे-वाफोलीवासीयांचे आज क्रशर विरोधात ‘धरणे’
विलवडे-वाफोलीवासीयांचे
आज क्रशर विरोधात ‘धरणे’
विनापरवाना प्रकल्पांना तीव्र विरोध
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १६ ः वाफोली आणि विलवडे भागात विनापरवानगी सुरू असलेल्या क्वारी व क्रशर प्रकल्पांच्या विरोधात आता स्थानिक ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. या विनाशकारी प्रकल्पांमुळे परिसरातील निसर्ग आणि जनजीवनावर होणारे परिणाम लक्षात घेता, उद्या (ता. १७) सकाळी १० वाजता वाफोली-विलवडे सीमेजवळील क्रशर रोड येथे भव्य धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
या आंदोलनाचे आयोजन स्थानिक कृती समितीच्या वतीने केले असून, गुणेश गवस यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. वाफोली आणि विलवडे या दोन्ही गावांतील नागरिकांनी एकत्र येऊन हा लढा उभारला आहे. या भागात सुरू असलेल्या क्रशर प्रकल्पांमुळे भविष्यात भीषण पाणीटंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तसेच येथील वन्यजीव, जैवविविधता आणि निसर्गरम्य पर्यावरणाला मोठा धोका पोहोचत असल्याने ग्रामस्थांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. आपल्या भागातील हरित वातावरण आणि जैवविविधता टिकवण्यासाठी ‘आता नाही, तर कधीच नाही’ असा निर्धार समितीने व्यक्त केला आहे.
