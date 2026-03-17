मालवण-देऊळवाडा येथील वीज समस्या मार्गी
मालवण-देऊळवाडातील
वीज समस्या अखेर मार्गी
‘थ्री-फेज’ वीज वाहिनीमुळे आधार
मालवण, ता. १७ : शहरातील देऊळवाडा-आडारी रोड परिसरात वारंवार होणाऱ्या कमी दाबाच्या वीज पुरवठ्यामुळे नागरिक त्रस्त झाले होते. या भागात ‘थ्री-फेज’ वीज वाहिनी बसवावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते उमेश चव्हाण यांच्यासह स्थानिक नागरिकांनी केली होती. महावितरण कंपनीने या मागणीची दखल घेत परिसरात थ्री-फेज लाईन बसविल्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.
देऊळवाडा-आडारी रोड भागात वीजपुरवठा सतत खंडित होणे आणि व्होल्टेज कमी असल्याने घरातील विद्युत उपकरणे जळून खाक होण्याचे प्रकार घडत होते. या त्रासातून सुटका व्हावी, यासाठी उमेश चव्हाण, राजू किर, श्याम आजगावकर, विशाल आजगावकर, स्वप्नील मालवणकर, अमित बोर्डवेकर, भूषण मुंबरकर, बाळू दाभोलकर आदी नागरिकांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात महावितरण कंपनीला निवेदन दिले होते.
महावितरणने या निवेदनाची तातडीने दखल घेऊन थ्री-फेज लाईन बसविण्याची कार्यवाही पूर्ण केली आहे. यामुळे या भागातील विजेचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटला असून, नागरिकांनी महावितरणच्या तत्परतेबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली आहे.
