विंधन विहीर, रस्ताकामाचे म्हापण मळई येथे भूमिपूजन
म्हापण, ता. १७ ः म्हापण मळई पूर्ण प्राथमिक शाळा येथे शासकीय जागेत विंधन विहीर तसेच म्हापण मळई ते खवणे रस्त्याचे खडीकरण व डांबरीकरण करणे या आमदार निधीतून मंजूर झालेल्या कामांचे भूमिपूजन मंगळवारी (ता. १७) शिवसेना-भाजप महायुतीच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. ही कामे माजी शिक्षण मंत्री आमदार दीपक केसरकर, पालकमंत्री नीतेश राणे, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी यांच्या प्रयत्नातून मंजूर करण्यात आली.
या कामांचे भूमिपूजन जिल्हा बँक अध्यक्ष दळवी यांच्या हस्ते श्रीफळ वाढवून झाले. यावेळी वेंगुर्ले भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, जिल्हा परिषद सदस्या यज्ञा साळगावकर, वेंगुर्ले पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, उपसभापती सचिन देसाई, पंचायत समिती गटनेते विष्णू उर्फ आप्पा फणसेकर, कोचरा सरपंच योगेश तेली, उपसरपंच गुरुनाथ शिरोडकर, म्हापण शिवसेना विभागप्रमुख देवदत्त साळगावकर, म्हापण माजी सरपंच व सोसायटी चेअरमन आनंद गावडे, म्हापण सरपंच आकांक्षा चव्हाण, उपसरपंच सुरेश ठाकूर, माजी सरपंच तथा सदस्य गुरुनाथ मडवळ, सदस्य सिया मार्गी, शिवसेना शाखाप्रमुख भाई खवणेकर, भाजप बूथ अध्यक्ष प्रदीप गवंडे, सिद्धेश मार्गी आदी उपस्थित होते. रघुनाथ जुवाटकर यांनी सूत्रसंचालन केले.