गोखले कन्याशाळेला आदर्श शाळेचा पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
राजापूर, ता. १८ ः शहरातील जिल्हा परिषदेच्या गोखले कन्याशाळेला जिल्हा परिषद रत्नागिरीचा ‘आदर्श शाळा पुरस्कार’ मिळाला आहे. या यशानिमित्त शाळेच्यावतीने राजापूर शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली.
गतवर्षी या शाळेला मुख्यमंत्री ‘माझी शाळा, सुंदर शाळा’ अभियानात तालुक्यात प्रथम क्रमांक मिळाला होता. यंदाही शाळेने तालुक्यात प्रथम क्रमांक पटकावत जिल्हास्तरावरील मूल्यांकनासाठी पात्रता मिळवली होती. त्यानंतर जिल्हा परिषदेकडून शाळेला आदर्श शाळा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला. २०२३ मध्ये या शाळेचा विद्यार्थीपट केवळ ९२ इतका होता; मात्र अवघ्या दोन वर्षांत हा पट वाढून १०६ पर्यंत पोहोचला आहे. शाळेत परसबाग, गांडूळखत निर्मिती, कंपोस्ट खत प्रकल्प, विविध स्पर्धा परीक्षा, क्रीडा स्पर्धा तसेच सहशालेय उपक्रमांमध्ये विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग दिसून येत आहे. देणगीदार व पालकवर्ग यांच्या सहकार्याने शाळेला ४ स्मार्ट टीव्ही, १ प्रोजेक्टर, ४ संगणक, १ लॅपटॉपसारखी साधने उपलब्ध झाली आहेत. तसेच सुमारे २० लाख रुपयांचा चाईल्ड फ्रेंडली हॉल व शासकीय योजनेतून १२ टॅबदेखील मिळाले आहेत. शाळेला असा मानाचा पुरस्कार मिळाल्याची बातमी गावात पसरताच आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले.
