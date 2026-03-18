कसब्यात शिंपणे उत्सवात लाल रंगाची उधळण
संगमेश्वर ः कसबा येथील शिंपणे उत्सवात लाल रंगात न्हाऊन निघालेले ग्रामस्थ.
जाखमातेच्या उत्सवात रंगांची उधळण
हजारो भाविकांचा सहभाग ; मटण-भाकरी प्रसादाचे आकर्षण
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. १८ ः रत्नागिरी जिल्ह्यातील कसबा संगमेश्वर येथे देवी जाखमातेचा पारंपरिक शिंपणे उत्सव बुधवारी मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावाच्या वातावरणात पार पडला. लाल रंगाची उधळण, पारंपरिक फेऱ्या, धार्मिक विधी आणि मटण-भाकरीच्या प्रसादामुळे संपूर्ण परिसर भक्तिमय झाला होता.
राज्याच्या विविध भागांतून हजारो भाविकांनी याला हजेरी लावली होती. दिवसभर झालेल्या लाल रंगाच्या उधळणीमुळे कसबा-संगमेश्वर परिसरातील रस्ते लाल रंगाने न्हाऊन निघाले. पोलिस बंदोबस्तामुळे सर्व कार्यक्रम शांततेत पार पडले.
उत्सवाची सुरुवात आणि सांगता ढोलताशांच्या गजरात काढल्या जाणाऱ्या फेऱ्यांनी झाली. दुपारी तीनच्या सुमारास निघालेला मुख्य फेरा विशेष आकर्षण ठरला. बैलगाड्यांमधून आणलेल्या रंगाच्या पिंपांतील लाल रंग भाविकांवर उधळला गेला. रस्त्यालगतच्या घरांतूनही रंगोत्सवात उत्स्फूर्त सहभाग दिसून आला.
पहाटेपासूनच मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी भाविकांच्या रांगा लागल्या होत्या. चंडिका मंदिर, निनावी मंदिर आणि जाखमाता मंदिरात महिलांनी खणा-नारळाने ओटी भरत देवीचे पूजन केले. पारंपरिक रखवालीमध्ये नारळ, कोंबडे आणि बकऱ्यांचा समावेश होता. यापासून तयार करण्यात आलेला प्रसाद हजारो भाविकांना शिस्तबद्ध पद्धतीने मटण-भाकरी स्वरूपात वाटप करण्यात आला.
लहान मुलांसाठी पाण्याचे हौद उभारण्यात आले होते. ढोल, झांज पथक आणि डिजेच्या तालावर चार तासांहून अधिक काळ उत्सवाचा जल्लोष सुरू होता. घराघरांत पाहुणचाराचे आयोजन करण्यात आले होते. रात्री मानकरी मंडळींच्या उपस्थितीत पाण्याचा हौद फोडून प्रसाद वाटपानंतर उत्सवाची सांगता झाली.
