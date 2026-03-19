गाडगे महाराज ट्रस्टतर्फे म्हाडगुत यांचा सत्कार
परेल ः भारत म्हाडगुत यांचा सत्कार करताना मान्यवर.
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. १९ ः शिवसेना पक्षाचे पहिले आमदार व खासदार (कै.) वामनराव महाडिक यांच्या जन्मशताब्दी सांगता समारंभानिमित्त परेल येथील श्री संत गाडगे महाराज ट्रस्ट यांच्या वतीने उपविभाग प्रमुख भारत म्हाडगुत यांचा शाल व श्रीफळ देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी ट्रस्टचे विश्वस्त अध्यक्ष प्रा. हेमंत सामंत, घनःश्याम कडूसकर, वामनराव महाडिक यांच्या कन्या डॉ. चित्रा ठाकूर, राधा कडुसकर, श्रद्धा भस्मे उपस्थित होते.
सर्व उपस्थितांनी वामनरावांच्या आठवणींना उजाळा दिला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एका आदर्श शिक्षकाला याच दिवशी त्यांच्या तळेरे येथील शाळेत पुरस्कार देऊन गौरवले जाते, अशी माहिती डॉ. ठाकूर यांनी दिली. कार्यक्रमाला एआय तज्ज्ञ स्वप्नेश माळी, अभिनेत्या संध्या म्हापणकर उपस्थित होते. सूत्रसंचालन धर्मशाळेचे विश्वस्त प्रमोद सावंत यांनी केले.
