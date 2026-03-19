देवगड किनाऱ्यावर पावसाचे सावट
ढगाळ वातावरण ः आंबा बागायतदारांच्या चिंतेत भर
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. १९ ः तालुक्याच्या किनारी भागात पावसाचे सावट आहे. अधूनमधून आकाश काळवंडून येऊन पावसाची लक्षणे दिसतात; मात्र पाऊस कोसळत नाही. वातावरणातही सकाळच्यावेळी धुके पसरलेले असते. दरम्यान, वादळी वाऱ्यासह किनारी भागात पाऊस झाल्यास आंबा पिकास नुकसानीचे ठरू शकते.
राज्याच्या विविध भागांत अवकाळी पाऊस झाला. काही भागात गारपीठही झाली. याच पार्श्वभूमीवर तालुक्याच्या किनारी भागात ढग जमा होऊ लागले होते. आकाश ढगाळ होत असल्याने पाऊस कोसळण्याची लक्षणे मानली जात होती; मात्र पाऊस झालेला नाही. पहाटेच्यावेळी अजूनही धुके पसरत असल्याने किनारी भागात विचित्र हवामानाचा अनुभव सध्या स्थानिक घेत आहेत.
यंदा हापूसचे अल्प पीक असल्याचे सांगितले जाते. बदलत्या हवामानाचा तसेच अनियंत्रित किडरोगाचा प्रादुर्भाव आंबा पिकाला जाणवला. त्यामुळे संभाव्य उत्पादन घटीची शक्यता वर्तवली जात असतानाच त्यातच वादळी वाऱ्यासह अवकाळी पाऊस झाल्यास आंबा पिकाला मारक ठरू शकतो. आता काही झाडांवर आंबा फळे तयार होऊ लागली आहेत. अशावेळी वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्यास वार्याने फळांचे देठ तुटू शकतात. त्यामुळे लांब देठ असलेली फळे पडून नुकसान होण्याची शक्यता असते. सध्या दिवसभर वातावरण कोरडे असते; मात्र सकाळी आणि सायंकाळच्यावेळी ढगाळ वातावरण तयार होत असते. त्यातच पाऊस होण्याच्या शक्यतेने शेतकरी चिंतेत आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.