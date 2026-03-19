गुहागर-२ हजार ९२६ प्रकरणे निकाली
गुहागर, ता. १९ : गुहागर येथील दिवाणी न्यायालयामध्ये राष्ट्रीय लोकअदालत झाली. यामध्ये प्रलंबित सुमारे ५ प्रकरणे व २९२१ दाखल पूर्व प्रकरणे मिळून अशी एकूण २९२६ प्रकरणे निकाली करण्यात आली. एकूण १५ लाख ७२ हजार ९७३ रुपयांची तडजोड होऊन वसुली झाली. या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये पॅनल प्रमुख म्हणून तालुका विधी सेवा समिती गुहागर तथा दिवाणी न्यायाधीश पी. व्ही. कपाडीया, पॅनल विधीज्ञ म्हणून ॲड. डी. डी. विचारे यांनी काम पाहिले.
