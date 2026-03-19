चिपळुणातील स्मशानभूमीची पाहाणी
चिपळुणातील ख्रिश्चन
स्मशानभूमीची पाहणी
चिपळूण : शहरातील गोवळकोट रोड येथे असलेल्या ख्रिश्चन समाजाच्या स्मशानभूमीची स्वच्छता व संरक्षक भिंत उभारण्याबाबत मागणी होत असताना नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष स्थळी पाहणी केली. या वेळी त्यांनी संबंधित विभागाला स्मशानभूमी परिसर तातडीने स्वच्छ करणे, कंपाउंड वॉल उभारणे तसेच आवश्यक तेथे भराव करण्याच्या सूचना दिल्या. नागरिकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन लवकरात लवकर कामे मार्गी लावावीत, असेही त्यांनी सांगितले. या वेळी उपनगराध्यक्ष रूपाली दांडेकर, भाजपचे गटनेते शशिकांत मोदी, नगरसेविका वैशाली निमकर, अंजली कदम, नगरसेवक उदय जुवळे यांच्यासह स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
परिवहन निवृत्त
कर्मचाऱ्यांची सभा
देवरूख ः राज्य परिवहन निवृत्त कर्मचारी संघटनेची मासिक सभा प्रसन्न ज्येष्ठ नागरिक सभागृह येथे विजय शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. संघटनेचे सचिव प्रकाश जाधव यांनी सभेचे इतिवृत्त वाचन केले आणि त्याला सर्वांनी एकमताने मंजुरी दिली. प्रादेशिक सचिव विजयराव शिंदे यांच्या कामाचे सभासदांनी कौतुक केले. वाढदिवस असणाऱ्या सभासदांचा गुलाबपुष्प देऊन सन्मान करण्यात आला. तसेच केशव नार्वेकर यांच्या ८५व्या वाढदिवसानिमित्त सत्कार करण्यात आला. दिलीप जाधव, दिलीप गोखले यांनी वाढदिवसानिमित्त सर्वांना अल्पोपाहार दिला.
