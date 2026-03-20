लोटेतील अकरा ग्रामपंचायतींचा लक्ष्मी ऑरगॅनिकला विरोध
लोटेतील ११ ग्रामपंचायतींचा
लक्ष्मी ऑरगॅनिकला विरोध
ठराव मंजूर; जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन, कंपनी बंद होईपर्यंत लढणार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः लोटे एमआयडीसीमधील लक्ष्मी ऑरगॅनिक केमिकल कंपनीविरोधातील आंदोलनाला अधिक धार आली आहे. लोटे परिसरातील 11 ग्रामपंचायतींनी विरोधाचा ठराव मंजूर केला आहे. त्यानंतर याबाबत जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना ग्रामपंचायतींच्या ठरावाची प्रत करून निवेदन देण्यात आले.
याबाबत प्रमुख आंदोलकांनी जिल्हाधिकारी व पोलिस अधीक्षकांची भेट घेऊन पुढील भूमिका स्पष्ट केली. या बैठकीत आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देत कंपनी बंद होईपर्यंत संविधानिक व लोकशाही मार्गाने लढा सुरू ठेवणार असल्याचे आंदोलकांनी ठामपणे सांगितले. धामणदेवी, आंबडस, भेलसई, लोटे, गुणदे, आवाशी, चिरणी, घाणेखुंट, सोनगाव, कालुस्ते बुद्रुक आणि शेल्डी अशा एकूण 11 ग्रामपंचायतींनी एकमुखाने ठराव मंजूर करून कंपनीविरोधात भूमिका घेतली आहे. या वेळी संजय आंब्रे, संजय साळवे, रवींद्र गोवळकर, अविनाश आंब्रे, किशोर आंब्रे, संजय आंब्रे, उदय घाग, सुबोध सावंत-देसाई आदी उपस्थित होते.
सर्व ग्रामपंचायतींनी एकत्र येत जनतेच्या हितासाठी आणि न्यायासाठी हा लढा कंपनी बंद होईपर्यंत सुरू ठेवणार, अशी एकमुखी ग्वाही दिली आहे. स्थानिक पातळीवर वाढत चाललेल्या या विरोधामुळे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले असून, पुढील काळात या आंदोलनाची दिशा काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
