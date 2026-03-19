-शिक्षिकेची बदली न केल्यास आजपासून शाळा बंद
टेरव ग्रामपंचायतीचा ठराव ; तक्रारींबाबत कार्यवाही करण्यात टाळाटाळ
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः तालुक्यातील टेरव येथील जिल्हा परिषद शाळेतील एका शिक्षिकेच्या कामकाजावरून पालक, विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ वैतागले आहेत. शाळेचे शैक्षणिक कामकाज योग्यरीत्या न करणे अशा विविध तक्रारी पालकांनी केल्या आहेत. संबंधित शिक्षिकेची बदली करावी अन्यथा २० मार्चपासून शाळा बंद आंदोलन करण्याचा ठराव टेरव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत घेण्यात आला.
टेरवमधील जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा नं. एक येथे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या १३५ आहे. डिसेंबर २०२३ पासून या शाळेत कार्यरत असलेल्या एका शिक्षिकेबाबत पालकांच्या तक्रारी आहेत. त्यांच्याबाबत पंचायत समितीकडेही वारंवार तक्रारी झाल्या आहेत; मात्र त्यावर कारवाई झालेली नाही. शाळेत नियमित वेळेत येण्याची शिस्त नाही. कोणाला माहिती न देताच रजेवर जाणे, शाळेचे शैक्षणिक कामकाज योग्यरीत्या न करणे अशा विविध तक्रारी पालकांनी ग्रामपंचायतीकडे केल्या होत्या. यापुढे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतीने आक्रमक भूमिका घेतली. संबंधित शिक्षिकेच्या भूमिकेला काही वरिष्ठ अधिकारी पाठिंबा देत आहेत. त्यामुळे १८ मार्चला झालेल्या टेरव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेत याविषयी जोरदार चर्चा करण्यात आली. संबंधित शिक्षिका यांची त्वरित बदली करावी तसेच रिक्त असलेले मुख्याध्यापक पद भरावे अन्यथा २० मार्चपासून शाळा बंद आंदोलन करण्याचा ठराव करण्यात आला. ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाकडे देण्यात आला आहे. याबाबत गटशिक्षणाधिकारी तसेच पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी याबाबत कोणती भूमिका घेतात, याकडे पालकांचे तसेच ग्रामपंचायतीचे लक्ष लागले आहे.
कोट
पूर्ण प्राथमिक जिल्हा परिषद शाळा नंबर एक मधील संबंधित शिक्षिकेबाबत पालकांच्या सातत्याने तक्रारी ग्रामपंचायतीकडे आल्या आहेत. गेल्या दोन वर्षापासून हा प्रकार सुरू आहे. त्यांना कितीही सूचना केल्या तरी त्याचा काडीचा उपयोग झालेला नाही. त्यामुळे या शिक्षिकेची बदली करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे या हेतूने पालकांनी आणि ग्रामपंचायतीने त्यांची बदली करावी, अशी मागणी केली आहे.
- किशोर कदम, सरपंच, टेरव
