रत्नागिरी- नृसिंह अवतार देखावा ठरला लक्ष्यवेधी
रत्नागिरी : श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे स्वागतयात्रेत हिरण्यकश्यपाचा वध व नृसिंह अवतार देखावा सादर करताना कलाकार.
रत्नागिरी, ता. २० : हिंदू नववर्ष स्वागतयात्रेनिमित्त श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संस्थेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या ‘हिरण्यकश्यपाचा वध व नृसिंह अवतार’ या सजीव देखाव्याने नागरिकांची मने जिंकली. पौराणिक कथेला साजेशा भव्य मांडणीसह सादर झालेला हा देखावा अत्यंत उत्कंठावर्धक व नाट्यमय ठरला.
यात्रेदरम्यान साकारण्यात आलेल्या या प्रसंगात हिरण्यकश्यपाच्या अत्याचारांचे प्रभावी चित्रण करण्यात आले. त्यानंतर भगवान विष्णूंच्या नृसिंह अवताराचे दर्शन घडवत हिरण्यकश्यपाचा वध दाखवण्यात आला. या संपूर्ण सादरीकरणात कलाकारांच्या अभिनयाने आणि ध्वनीप्रकाश संयोजनाने थरारक वातावरण निर्माण केले होते. उपस्थित नागरिकांनी टाळ्यांच्या कडकडाटात या देखाव्याचे कौतुक केले.
देखाव्याची मांडणी, वेशभूषा आणि संवाद यामुळे प्रेक्षक अक्षरशः मंत्रमुग्ध झाले. विशेषतः नृसिंह अवताराचा उग्र आणि तेजस्वी आविष्कार पाहताना उपस्थितांमध्ये भक्तिभाव आणि रोमांच यांचा संगम अनुभवायला मिळाला. हिंदू नववर्षाच्या स्वागतासाठी आयोजित या यात्रेत विविध धार्मिक व सांस्कृतिक देखावे सादर करण्यात आले होते. ‘हिरण्यकश्यपाचा वध व नृसिंह अवतार’ हा देखावा विशेष आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थान संस्थेच्या या उपक्रमामुळे नववर्ष स्वागतयात्रेला एक वेगळे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व प्राप्त झाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
