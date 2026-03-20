हिंदू नववर्ष स्वागतास ‘मराठमोळा साज’
सावंतवाडीत ‘शोभायात्रा’ उत्साहात; ‘जय श्रीराम’चा नारा
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः गुढीपाडवा आणि हिंदू नववर्षाचे स्वागत करण्यासाठी शहरात सकल हिंदू समाज हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा समितीच्यावतीने भव्य हिंदू नववर्ष स्वागत यात्रा उत्साहात काढण्यात आली. पारंपरिक वेशभूषा, ढोल-ताशांचा गजर आणि ‘जय श्रीराम’च्या जयघोषाने अवघी सावंतवाडीनगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली.
या स्वागतयात्रेत शहराचे सांस्कृतिक वैभव पाहायला मिळाले. ढोल-ताशा पथक, लेझिम पथक आणि झांज पथकांच्या तालावर तरुणाईसह आबालवृद्ध थिरकले. यात्रेचे मुख्य आकर्षण असलेले विविध चित्ररथ आणि भव्य रथ पाहण्यासाठी नागरिकांनी रस्त्याच्या दुतर्फा गर्दी केली होती. विशेषतः महिलांचा सहभाग अत्यंत उत्स्फूर्त असून, पारंपरिक नऊवारी साड्या आणि फेटे परिधान केलेल्या महिलांनी यात्रेची शोभा वाढवली. ही शोभायात्रा स्थानिक राजवाडा येथून उत्साहात सुरू झाली. त्यानंतर नारायण मंदिर, गांधी चौक, जयप्रकाश चौक आणि शिवरामराजे पुतळा मार्गे मार्गक्रमण करत भोसले उद्यान येथे यात्रेचा समारोप झाला.
या कार्यक्रमाचे नियोजन संयोजक शैलेश गुरुदास पै आणि सह-संयोजिका गायत्री देवस्थळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले. या सोहळ्यात युवराज लखमराजे भोसले, भाजपचे युवा नेते विशाल परब, सामाजिक कार्यकर्त्या वेदिका परब, आरोग्य सभापती सुधीर आडीवरेकर, नगरसेवक अजय गोंदावळे, खजिनदार आनंद साधले, विनायक रांगणेकर, विशाखा रांगणेकर, कस्तुरी देवस्थळी, केतन आजगावकर, हेमंत बांदेकर, दिनेश गावडे यांसह राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रातील अनेक मान्यवर सहभागी झाले. यात आरंभ सखी, बजरंग दल, दुर्गावाहिनी, सनातन संस्था आणि विश्व हिंदू परिषद, एकमुखी दत्तमंदिर ट्रस्ट, हरेकृष्ण संस्कार केंद्र, रामानंद संप्रदाय (नरेंद्र महाराज), वेदपाठशाळा सावंतवाडी, हिंदू वैश्य वाणी संघटना, पाटीदार समाज, महाराष्ट्र ब्राह्मण मंडळ आणि सुवर्णकार संघ, पुर्व सैनिक सेवा परिषद, सिंधुमित्र सेवा सहयोग प्रतिष्ठान आणि गोरक्षक, घे भरारी, रासाई कला क्रीडा मंडळ, रिक्षा संघटना, सालईवाडा मित्रमंडळ, समता महिला मंडळ, शिवकन्यका, शिवप्रतिष्ठान हिन्दुस्तान, विद्याभारती शिशुवाटिका आणि वैश्यवाडा मित्रमंडळ या संस्थांनी सहभाग घेतला.