चिपळूण-भास्कर जाधवांच्या सल्ल्याने सामंत गहिवरले
चिपळूण अर्बनचा कार्यक्रम; विमानातून जाताना काळजी घेण्याचा सल्ला
चिपळूण, ता. २१ः राजकारणात एकमेकांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे रत्नागिरीचे पालकमंत्री उदय सामंत आणि शिवसेना (उबाठा) गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांच्यातील एका भावनिक प्रसंगाने श्रोत्यांनी वाहवा मिळवली. निमित्त होते चिपळूण अर्बन बँकेच्या नवीन इमारतीच्या उद्घाटन सोहळ्याचे. या कार्यक्रमात राजकीय मतभेद विसरून या दोन्ही नेत्यांमधील कोकणी नमुना आणि दिलदारपणा पाहायला मिळाला.
पुढील कार्यक्रमासाठी तातडीने निघायचे असल्याची बाब पालकमंत्री उदय सामंत यांनी आमदार भास्कर जाधव यांच्या कानावर घातली. त्यावर जाधव यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अत्यंत बोलकी होती. दिवंगत नेते अजित पवार यांच्या विमान अपघाताची आठवण करून देत जाधव म्हणाले, ‘‘तू कायम विमानाने आणि हेलिकॉप्टरने फिरतोस. स्वतःची काळजी घे, विमान कंपनीची नीट चौकशी कर. तुझ्यासारख्या नेतृत्वाची महाराष्ट्राला गरज आहे.’’ एका राजकीय विरोधकाच्या तोंडून आलेले हे काळजीपोटीचे शब्द ऐकून मंत्री सामंतही भावूक झाले. आपल्या भाषणात या प्रसंगाचा उल्लेख करताना मंत्री सामंत म्हणाले, ‘‘कोकणातील लोकप्रतिनिधींच्या मनात किती माणुसकी असते, हे आज भास्कर जाधव यांनी दाखवून दिले. राजकारणात आमचे संघर्ष कितीही असले, तरी आपल्या जिल्ह्यात असा दिलदार विरोधक आहे, याचे मला मोठे समाधान आहे.’’
मतभेद बाजूला ठेवून सर्व एकवटले
या सोहळ्याच्या नियोजनावेळी दोन्ही नेते एकत्र येतील का, अशी साशंकता आयोजकांमध्ये होती; मात्र, मंत्री सामंत यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन आमदार भास्कर जाधव आणि आमदार शेखर निकम या सोहळ्याला हवेच, अशी भूमिका घेतली होती. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विकासासाठी आणि माणुसकीसाठी आम्ही सर्व एकत्र आहोत, असाच संदेश या निमित्ताने त्यांनी दिला.
