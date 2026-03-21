जिम संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह अयोग्य
साक्षी वंजारी : चित्रा वाघ यांच्या आरोपांचीही चौकशी करा
सावंतवाडी, ता. २१ : भाजपच्या महिला आघाडी प्रदेशाध्यक्षा चित्रा वाघ यांनी जिम ट्रेनरच्या चारित्र्यावर संशयाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र, एखाद्या व्यक्तीवर आरोप असतील तर त्याची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी जरूर व्हावी. मात्र, त्या निमित्ताने संपूर्ण फिटनेस क्षेत्रावर किंवा जिम संस्कृतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणे पूर्णपणे अयोग्य आहे,’ असे मत काँग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा सौ. साक्षी वंजारी यांनी व्यक्त केले.
सौ. वंजारी यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, ‘विरोधी पक्ष म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट आहे की, कोणत्याही तक्रारीची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. मात्र, या एका प्रकरणाचा आधार घेऊन महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करणे चुकीचे ठरेल. महिलांच्या आरोग्यासाठी ‘फिटनेस’ हा आजच्या काळात अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नियमित व्यायामामुळे महिलांचे केवळ शारीरिक आरोग्यच सुधारत नाही, तर मानसिक तणाव कमी होऊन आत्मविश्वासही वाढतो. त्यामुळे महिलांनी निर्भयपणे जिममध्ये जावे आणि स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे, हीच आजच्या काळाची गरज आहे.’
याचवेळी जिम आणि फिटनेस सेंटरमध्ये महिलांची सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता यांची हमी देणे ही सरकार आणि प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. यासाठी जिम ट्रेनर्सची योग्य पार्श्वभूमी तपासणी करणे, जिममध्ये सीसीटीव्ही व्यवस्था चोख ठेवणे आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक मजबूत करणे आवश्यक आहे. ‘आरोपांची चौकशी खुशाल होऊ द्या; पण महिलांच्या आरोग्याशी निगडित असलेल्या फिटनेससारख्या सकारात्मक गोष्टींना कुठल्याही परिस्थितीत धक्का बसता कामा नये, ही आमची ठाम भूमिका आहे,’ असेही सौ. वंजारी यांनी नमूद केले.
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
