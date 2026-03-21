चिपळूण ः नागावे येथे प्लास्टिक गोदाम आगीत खाक
पाच ट्रक प्लास्टिक जळाले : सहा कामगार पळाल्याने बचावले
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २१ ः तालुक्यातील नागावे येथे शनिवारी दुपारी ४ वाजण्याच्या सुमारास अचानक वणवा लागून प्लास्टिक गोदाम आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. ही आग मोठ्या प्रमाणात पसरल्याने आगीचे लोट व काळा धूर आकाशात पसरला. यानंतर पाऊण तासाने महाजनकोचा अग्नीशमन बंब घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर आगीवर नियंत्रण मिळविण्याचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू झाले. या गोडाऊनमध्ये ६ कामगार कार्यरत होते; मात्र आग लागल्याचे लक्षात येताच त्यांनी घटनास्थळांवरून पळ काढला व ते बचावले.
नागावे येथील उद्योजक चंद्रकात पालांडे यांच्या जागेत हे गोडाऊन होते. त्यांनी आपले क्रेशर बंद झाल्यानंतर ही जागा एका भंगार व्यावसायिकाला भाड्याने दिली होती. त्या ठिकाणी संबंधित व्यक्तीकडून सुमारे पाच ट्रक प्लास्टिक गोळा करून ठेवण्यात आले होते. संबंधित व्यावसायिक हे प्लास्टिक पाण्याने स्वच्छ करून अन्य कंपन्यांना पुरवठा करत होता. शनिवारी दुपारी ४च्या सुमारास या भागात अचानक वणवा लागून आग गोदामापर्यंत आली आणि आगीचा भडका उडाला. सुमारे पाऊण तास ही आग भडकतच होती. त्यानंतर महाजनकोचा बंब घटनास्थळी दाखल झाला व आग विझवण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. त्यानंतर या बंबातील पाणी संपले.
सुदैवाने, त्याचवेळी चिपळूण नगरपालिकेचा अग्नीशमन बंब दाखल झाल्यानंतर त्यातील पाणी महाजनकोच्या बंबात टाकण्यात आले. प्लास्टिक जळत असल्याने आग विझवण्यात अडचणी येत होत्या. या आगीत सुमारे पाच ट्रक प्लास्टिक जळून खाक झाले आहे. सुदैवाने, यामध्ये कोणालाही इजा झाली नसली तरी गोदाम मालकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. येथे सहा परप्रांतीय कामगार काम करत होते; मात्र आगीचा भडका उडाल्याचे लक्षात येताच त्यांनी तेथून पळ काढला. परिणामी, त्याचा जीव वाचला. आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ सहभागी झाले होते.
