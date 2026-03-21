वैभववाडीत चोरीचा अयशस्वी प्रयत्न
वैभववाडीत घरफोडी,
दुचाकी चोरीचा प्रयत्न
सकाळ वृत्तसेवा
वैभववाडी, ता. २१ : शहरातील हिर्लेकर दवाखाना परिसरात अनोळखी चोरट्यांनी एक दुचाकी चोरण्याचा आणि एका ठिकाणी घरफोडी करण्याचा प्रयत्न केला. यासंदर्भात सायंकाळी उशिरापर्यंत पोलिसांत कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नव्हती.
चोरट्यांनी शुक्रवारी रात्री हिर्लेकर दवाखाना परिसरातील एक दुचाकी चोरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ती दुचाकी काही अंतरावरच उभी असलेल्या स्थितीत मिळून आली. याशिवाय, त्याच परिसरातील एक घर फोडण्याचाही प्रयत्न झाला. सुदैवाने, कोणताही मुद्देमाल चोरीस गेला नसल्याची चर्चा परिसरात आहे.
---
शहरातील सीसीटीव्ही बंदच
शहरातील सीसीटीव्ही कॅमेरे दीड वर्षांपासून बंद आहेत. त्यामुळे शहरात चोरीच्या घटना घडल्यास तपास करताना पोलिसांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. हे कॅमेरे तत्काळ सुरू करावेत, अशी मागणी शहरवासीयांकडून केली जात आहे.
