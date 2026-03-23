रत्नागिरी -मिरकरवाडा परिसरात ईद उत्साहात साजरी
मिरकरवाडा परिसरात
ईद उत्साहात साजरी
रत्नागिरी : तीस दिवसांच्या खडतर उपवासानंतर (रोजा) आलेल्या रमजान ईदचा उत्सव रत्नागिरीत मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. मिरकरवाडा परिसरातील सात मोहल्ले आणि चार प्रमुख मशिदींवर करण्यात आलेली नयनरम्य विद्युत रोषणाई पाहण्यासाठी रत्नागिरीकरांनी मोठी गर्दी केली होती. आखाती देशांतील युद्धाचे सावट आणि विमानांच्या तिकिटांचे वाढलेले दर असूनही आपल्या मातीतील सण साजरा करण्यासाठी चाकरमानी मोठ्या संख्येने दाखल झाले होते. यंदाच्या ईदचे विशेष कौतुक म्हणजे रणरणत्या उन्हातही चिमुकल्यांनी पूर्ण ३० दिवस रोजा पाळून आपली श्रद्धा आणि चिकाटी दाखवून दिली. या चिमुकल्यांच्या ईमानी जज्ब्याचे सर्व स्तरांतून कौतुक होत आहे. मंत्री सामंत यांच्यासोबत त्यांचे जिवलग मित्र शब्बीर वस्ता, नगरसेवक सोहेल साखरकर, नगरसेविका अफरीन होडेकर, माजी नगरसेवक नुरूद्दीन पटेल, चेअरमन इमरान मुकादम, मझर मुकादम, राजू शेठ, मसूद मुकादम, उबेद होडेकर आणि यासिन मजगावकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
