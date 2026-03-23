कोकण
देवगड किनारी उकाडा वाढला
देवगड ः तालुक्याच्या किनारी भागातील उष्णतेत वाढ झाली आहे. दुपारच्या सुमारास कडक उन्हाचे चटके बसत आहेत. त्यामुळे रस्त्यावरील वर्दळ आता कमी झाल्याचे दिसते. कडक उन्हामुळे आंबा फळे होरपळण्याची भीतीही बागायतदारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. किनारी भागातील वातावरणात सातत्याने बदल जाणवत आहेत. उष्णतेत वाढ होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी आवश्यक काळजी घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. तालुक्याच्या किनारी भागातील वातावरणामधील गारवा नाहीसा होऊन कडक उन्हाचे चटके जाणवू लागले आहेत. मध्यंतरी धुके आणि दवाचे प्रमाण वाढले होते. आता वातावरण कोरडे असते. दुपारच्या सुमारास उन्हाच्या झळा जाणवत होत्या.