-काविळतळी येथे पाणपोई
चिपळूण ः काविळतळी येथील पाणपोईच्या उद्घाटनावेळी उपस्थित भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव.
काविळतळी येथे पाणपोई
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २४ : कडाक्याच्या उन्हाळ्यात सर्वसामान्यांची तहान भागवण्यासाठी मोफत पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ही मोठी सामाजिक जबाबदारी आहे. नगरसेवक संदीप भिसे यांनी घेतलेला हा पुढाकार अत्यंत स्तुत्य आणि अनुकरणीय आहे, असे गौरवोद्गार दक्षिण रत्नागिरी भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रशांत यादव यांनी काढले.
शहरातील काविळतळी येथे नगरसेवक संदीप भिसे यांच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आलेल्या पाणपोईचे उद्घाटन नुकतेच यादव यांच्या हस्ते संपन्न झाले. यावेळी भाजप शहराध्यक्ष शशिकांत मोदी, उपनगराध्यक्षा रूपाली दांडेकर, भाजप महिला शहराध्यक्ष रसिका देवळेकर, नगरसेविका वैशाली निमकर, नगरसेविका हर्षाली पवार, अर्बन बँक संचालक रत्नदीप देवळेकर, अभिनव भुरण, सपना भिसे, कुणाल आंबेकर, शक्तीकुमार चव्हाण, प्रवीण भिसे, सचिन शिंदे, अमोल भिसे, वेद सुर्वे, यश खंडजोडे, सुरेश भिसे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिक उपस्थित होते.
