शिडवणे क्र. १ शाळेच्या विकासाचा निर्धार
शिडवणे ः जिल्हा परिषद शाळा क्र. १ मध्ये स्नेहमेळाव्याला उपस्थित माजी विद्यार्थी आणि मान्यवर.
माजी विद्यार्थी एकवटले; स्नेहमेळाव्यात मदतीची ग्वाही
सकाळ वृत्तसेवा
तळेरे, ता. २४ : ‘शाळा सुटली तरी नाती सुटत नाहीत’ या भावनेतून जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा शिडवणे क्र. १ शाळेचा ‘माजी विद्यार्थी मेळावा २०२६’ उत्साहात आणि भावूक वातावरणात पार पडला. या सोहळ्यात उपस्थित सर्व माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या लाडक्या शाळेचा कायापालट करण्यासाठी आर्थिक आणि वस्तुरूप मदत करण्याचे अभिवचन दिले.
मुख्याध्यापक प्रवीण कुबल यांनी प्रास्ताविक केले. माजी विद्यार्थी प्रशांत वाघरे यांनी शाळेतील जुन्या आठवणींना उजाळा देतानाच, आज शाळेला माजी विद्यार्थ्यांच्या खंबीर पाठिंब्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन केले. निवृत्त शिक्षण विस्तार अधिकारी तथा माजी शिक्षक सुहास पाताडे यांनी आपल्या मनोगतातून विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीचे किस्से सांगितले, तर माजी शिक्षक बाळासाहेब कोलते यांनी खेळाडू घडवताना आलेले अनुभव कथन केले.
शिडवणे सरपंच रवींद्र शेट्ये, पोलिसपाटील व शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य समीर कुडतरकर, गावठण उत्कर्ष मंडळाचे विलास कुडतरकर यांनी आपल्या भाषणातून शाळेला अधिक सुसज्ज आणि डिजिटल बनवण्यासाठी सर्वांनी सढळ हाताने मदत करण्याचे आवाहन केले.
या मेळाव्याला सरपंच रवींद्र शेट्ये, समीर कुडतरकर, प्रशांत वाघरे, विलास कुडतरकर, महेश शेट्ये, राजेंद्र शेट्ये, शिवराम जाधव, मनोहर टक्के, दयानंद कुडतरकर, प्रमोद खानविलकर, प्रदीप वारीसे, गणेश वारीसे, संचिता टक्के, जान्हवी टक्के, मंगेश वारीसे, जयेश शेट्ये, तुकाराम शेट्ये, तंटामुक्ती अध्यक्ष अनिल पांचाळ, तारीफ शेख, दीपक बोभाटे, रामदास कुडतरकर, डॉ. प्रणव पाटील, दत्ताराम वारीसे, बाळासाहेब कोलते, सुहास पाताडे, वेदिका चव्हाण, सुरेंद्र यादव, हेमा वंजारी, शिक्षणतज्ज्ञ मनोहर कोकाटे उपस्थित होते.
