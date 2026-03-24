रामनवमी उत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम
पानवळ, शिंदेवाडीत रामनवमी
उत्सवानिमित्त विविध कार्यक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, दि. २४ : तालुक्यातील पानवळ- शिंदेवाडी येथे यंदाही श्री रामनवमी उत्सव उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. त्या निमित्ताने गुरूवारी (ता. २६) आणि २७ मार्चला विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. २६ मार्चला सकाळी ७ वा. प्रभूंची पूजा होईल. १० वा. हभप श्रीनिवास पेंडसे महाराज (संगमेश्वर) यांचे कीर्तन होणार आहे. दुपारी १२ वा. प्रभूंचा जन्मोत्सव, आरती व महाप्रसाद होईल. १ ते ३ या वेळेत जिजाऊ शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, रत्नागिरी यांच्यावतीने मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर आयोजित केले आहे. ३ ते ४ या वेळेत हळदीकुंकू, सायंकाळी ५ ते ७ या वेळेत मिरवणूक काढण्यात येईल. रात्री १०.३० वा. श्री विराट विश्वकर्मा नाट्यनमन मंडळ, शिवराज कलामंच रत्नागिरी, संगमेश्वर यांचे बहुरंगी नमन सादर होईल. २७ ला सकाळी ७ वा. प्रभूंची पूजा, १० वा. अभिषेक, दुपारी २ वा. सत्यनारायणाची महापूजा आयोजित आहे. रात्री ८ वा. लिंगेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, रत्नागिरी तसेच सुप्रसिद्ध गायक रोशन ढवण यांचे भजन होईल. ८ वा. महाप्रसाद व १०.३० वा. श्री रामकला मंडळ यांचे बहुरंगी नमन सादर होईल. या सर्व कार्यक्रमांचा लाभ भाविकांनी घ्यावा, असे आवाहन केले आहे.
