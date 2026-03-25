कलमठ येथे आज
श्रीराम जन्मोत्सव
कणकवलीः कलमठ बाजारपेठ येथील श्री देव विठ्ठल-रखुमाई मंदिरात उद्या (ता. २६) श्रीराम जन्मोत्सव साजरा होणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले आहे. यात सकाळी १० वाजता घटस्थापना, ११ वाजता रामजन्मोत्सवावर कीर्तन, दुपारी १२ वाजता श्रीराम जन्मोत्सव, सायंकाळी भजनांचा कार्यक्रम, रामरक्षा स्तोत्र पठण, रंगभूषा, वेशभूषा स्पर्धा होणार आहे. या उत्सवात सर्वांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन मंदिर व्यवस्थापन समिती व ग्रामस्थांनी केले आहे.
वराड येथे आज
पुण्यतिथी उत्सव
मसुरेः मालवण तालुक्यातील वराड-कुसरवेवाडी येथील राणे महाराज यांच्या मठात उद्या (ता. २६) रामनवमी उत्सव व शुक्रवारी (ता. २७) राणे महाराज यांचा पुण्यतिथी उत्सव साजरा करण्यात येणार आहे. रामनवमीनिमित्त उद्या सकाळी ९ वाजता मूर्ती अभिषेक, १० वाजता रामजन्माचे कीर्तन, दुपारी १२ वाजता रामजन्म, १ वाजता महाआरती, १.३० वाजता अखंड महाप्रसाद, ३ वाजता हरिपाठ, सायंकाळी ७ वाजता बुवा अजित गोसावी यांचे भजन, रात्री ८ वाजता बुवा ज्ञानदेव मेस्त्री यांचे भजन. राणे महाराज यांच्या पुण्यतिथीनिमित्त शुक्रवारी (ता. २७) सकाळी ९ वाजता राणे महाराज यांच्या पादुकांवर अभिषेक, १० वाजता रामनाम जप व हरिपाठ, दुपारी १ वाजता महाआरती, १.३० वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता नामदेव महाराज भक्त मंडळाचा हरिपाठ व भजन, ४.३० वाजता पालखी मिरवणूक, रात्री ८ वाजता देवी माऊली भजन मंडळ, किनळोस यांचे वारकरी भजन होणार आहेत. लाभ घ्यावा, असे आवाहन राणे महाराज सेवा ट्रस्टने केले आहे.
इन्सुलीत आज
विविध कार्यक्रम
बांदाः इन्सुली सावंतटेंब येथील विसोटी मंदिर येथे उद्या (ता. २६) वार्षिक सत्यनारायण महापूजा व विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. सकाळी ९ वाजता सत्यनारायण महापूजा, दुपारी १ वाजता महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वाजता पारंपरिक फुगडी कार्यक्रम, ७ वाजता भजनाचा कार्यक्रम, रात्री ९ वाजता भूमिका दशावतार नाट्य मंडळ, मळगाव (संचालक-नितीन आसयेकर) यांचा नाट्यप्रयोग सादर होणार आहे.
कवठणी येथे आज
रामनवमी सोहळा
सावंतवाडी : कवठणी येथील देवी माऊली मंदिर येथे उद्या (ता. २६) दुपारी रामजन्म उत्सव साजरा केला जाणार आहे. त्यानंतर रात्री १० वाजता श्री देवी माऊली हौशी नाट्यमंडळाच्या वतीने देवी माऊली रंगमंच येथे श्री देवी माऊली नाट्य मंडळाचे आत्माराम भगत लिखित, दिग्दर्शित ‘अधिकार’ हे दोन अंकी नाटक होणार आहे.
