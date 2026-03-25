करजुवे प्रशालेचा वर्धापन दिन

सावर्डे : करजुवे हायस्कूलच्या वर्धापन वर्षपूर्ती सोहळ्यात मार्गदर्शन करताना माजी खासदार विनायक राऊत.
करजुवे प्रशालेचा वर्धापन उत्साहात
सावर्डे, ता. २५ : संगमेश्वर तालुक्यातील करजुवे पंचक्रोशी शिक्षणसंस्था संचलित माध्यमिक विद्यालय करजुवे प्रशालेचा ४०वा वर्धापन वर्षपूर्ती सोहळा विविध कार्यक्रमांनी साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमास आमदार शेखर निकम, रत्नागिरी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष तानाजीराव चोरगे, माजी खासदार विनायक राऊत, माजी राज्यमंत्री रवींद्र माने, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता कदम, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष विलास चाळके. सदस्य सुशील भायजे, रोहन बने, नेहा माने आदी उपस्थित होते. या वेळी करजुवे-तिसंग ते विद्यालयापर्यंत शोभायात्रा काढण्यात आली. त्यानंतर हळदीकुंकू कार्यक्रम झाला. माजी खासदार राऊत यांच्या स्थानिक क्षेत्र विकासफंडातून मिळालेल्या वर्गखोलीचे उद्घाटन करण्यात आले.
