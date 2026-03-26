''तिरुमला'' परिसरात मगरीचा थरार

चिपळूण परिसरात मगरीचा थरार
वनविभागाकडून सुटका ; मदत पथकाकडून तत्परता
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २६ : शहरातील मार्कंडी येथील तिरूमला या गजबजलेल्या लोकवस्तीमध्ये अचानक एक मगर आढळून आल्याने नागरिकांमध्ये मोठी घबराट पसरली होती; मात्र, वनविभागाच्या रेस्क्यू टीमने अत्यंत तत्परता दाखवत या मगरीला सुरक्षितपणे जेरबंद केले. मगरीला पुन्हा तिच्या नैसर्गिक अधिवासात सुखरूप सोडण्यात आल्याने परिसरातील रहिवाशांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे.
मार्कंडी परिसरातील रहिवासी संदेश शेलार यांच्या निदर्शनास ही मगर आली. त्यांनी घटनेचे गांभीर्य ओळखून तातडीने वनविभागाला पाचारण केले. माहिती मिळताच वनविभागाची रेस्क्यू टीम आधुनिक साधनसामग्रीसह घटनास्थळी दाखल झाली. मानवीवस्तीत शिरलेल्या या मगरीला पकडणे आव्हानात्मक होते; मात्र टीमने अत्यंत कौशल्याने तिला पिंजऱ्यात जेरबंद केले.
मगरीची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर तिची प्रकृती उत्तम असल्याची खात्री वनविभागाच्या पथकाने केली. त्यानंतर वरिष्ठांच्या आदेशानुसार, मानवी वस्तीपासून दूर सुरक्षित ठिकाणी मगरीला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले. हे बचावकार्य विभागीय वनाधिकारी गिरिजा देसाई पाटील, साहाय्यक वनसंरक्षक प्रियंका लगड आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी खान यांच्या मार्गदर्शनाखाली यशस्वी झाले. मोहिमेत वनपाल सावंत, वनरक्षक राहुल गुंठे, कृष्णा इरमले, शिवराज शिर्के, अजय बडदे आणि सुरेंद्र भोंडवे यांचा समावेश होता.
