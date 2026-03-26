- राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेत जयंत फडके प्रथम

जयंत फडके
निबंध स्पर्धेत जयंत फडके प्रथम
काका डोर्ले यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजन ; ५५ स्पर्धकांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. २६ : येथील श्रीराम कुसुमताई सदाशिव वंजारे महाविद्यालयाच्यावतीने न्यू एज्युकेशन सोसायटीचे माजी अध्यक्ष कै. काका डोर्ले यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेचा निकाल जाहीर झाला आहे. अत्यंत चुरशीच्या झालेल्या या स्पर्धेत जांभूळआड (ता. रत्नागिरी) येथील जयंत फडके यांच्या ‘आयुष्य नावाची शाळा’ या विषयावरील निबंधाने प्रथम क्रमांक पटकावत बाजी मारली आहे.
कै. काका डोर्ले यांच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक स्मृती जपण्यासाठी ही स्पर्धा गेली २० वर्षे अव्याहतपणे भरवण्यात येत आहे. ही स्पर्धा आता राज्यस्तरावर नावारूपास आली असून, दरवर्षी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून लेखक आणि विचारवंत यात सहभागी होतात. यंदाही या परंपरेला साजेसा प्रतिसाद लाभला. यंदाच्या स्पर्धेसाठी महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांमधून तब्बल ५५ स्पर्धकांनी आपले निबंध पाठवले होते. ‘आयुष्य नावाची शाळा’ या विषयावर मांडलेले सखोल विचार, ओघवती भाषा आणि वैचारिक मांडणी यामुळे परीक्षकांनी या निबंधाला प्रथम क्रमांकासाठी निवडले. तज्ज्ञ परीक्षकांकडून करण्यात आलेल्या सूक्ष्म परीक्षणानंतर हा निकाल घोषित करण्यात आला. या यशाबद्दल भावना व्यक्त करताना प्रथम क्रमांकाच्या विजेत्याने म्हटले की, ‘हे यश केवळ माझे नसून माझ्यावर संस्कार करणाऱ्या सर्व वडीलधाऱ्या व्यक्तींचा आणि गुरुजनांचा हा आशीर्वाद आहे. ‘आयुष्य नावाची शाळा’ या विषयावर विचार मांडताना आयुष्यातील अनुभवांची शिदोरी कामी आली. या स्पर्धेच्या निमित्ताने एक चांगले व्यासपीठ उपलब्ध करून दिल्याबद्दल मी आयोजक आणि परीक्षकांचा ऋणी आहे.’
लांजा येथील वंजारे महाविद्यालयाने राबवलेल्या या स्तुत्य उपक्रमाचे साहित्य वर्तुळातून कौतुक होत आहे. अशा उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि नागरिकांमध्ये वाचन-लेखनाची गोडी निर्माण होते, असे मत मान्यवरांनी व्यक्त केले आहे. विजेत्या स्पर्धकांवर सध्या सर्व स्तरांतून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
निबंध स्पर्धेत हे झाले यशस्वी
निबंध स्पर्धेचा निकाल असा ः जयंत फडके (प्रथम), प्रतीक्षा बावळे (द्वितीय, बारामती), अद्रिका नाईक (तृतीय, वेंगुर्ले, सिंधुदुर्ग), डॉ. निर्मला मोरे (उत्तेजनार्थ, सांगली), दीक्षा वहाणे (उत्तेजनार्थ, नागपूर).
