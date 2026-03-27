दिव्यांग प्रश्नी पालकमंत्री
सोमवारी सिव्हिलमध्ये
रत्नागिरी : दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत हे सोमवारी (ता. 30) मार्चला सकाळी १० ते दुपारी १२ या वेळेत येथील जिल्हा शासकीय रुग्णालयात स्वत: उपस्थित राहणार आहेत. या वेळी दिव्यांगांनी उपस्थित रहावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्यातील त्रुटी, दिव्यांग टक्केवारी ठरवण्यातील समस्या, दिव्यांग प्रमाणपत्राबाबत प्रलंबितता शिवाय ते मिळवताना येणाऱ्या अडचणी, अशा विविध समस्या सोडवण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. सामंत हे स्वत: उपस्थित राहून या समस्या मार्गी लावण्याचा प्रयत्न करणार आहेत. या वेळी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. भास्कर जगताप, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अनिरूद्ध आठल्ये हे देखील उपस्थित राहणार आहेत.
नवोदय विद्यालयासाठी
सावर्डेतील ८ विद्यार्थी पात्र
सावर्डे ः भारत सरकारच्या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेशपरीक्षेत सह्याद्री शिक्षणसंस्था संचलित गोविंदराव निकम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, सावर्डे येथील आठ विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. या परीक्षेसाठी पाचवीतील एकूण ११ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी स्वराज कर्डिले, समर्थ सोनवणे, ओम सावर्डेकर, शार्दुल गोरे, अथर्व बंडगर, दर्शन कदम, श्रीपाद धुरी आणि वसुंधरा पाटील या आठ विद्यार्थ्यांनी यश मिळवून विद्यालयाचा गौरव वाढवला आहे. या विद्यार्थ्यांना विभागप्रमुख साजिद चिकटे तसेच प्रशांत सपकाळ, सुधीर कदम, अमित साळवी, मंगेश दाते, दीपक भुवड, सिद्धी सावंत, शिल्पा राजेशिर्के व श्रुती जाधव यांनी मार्गदर्शन केले.
चार शाळांना
आदर्श पुरस्कार
चिपळूण : पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागाने राबवलेल्या आदर्श शाळा उपक्रमांतर्गत जिल्हा परिषद शाळा कुशिवडे, मांडकी खुर्द, आंबतखोत तांबडवाडी आणि वालोटी नं. १ या शाळांना आदर्श शाळा पुरस्काराने सभापती, उपसभापती यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. चिपळूण पंचायत समितीच्या शिक्षण विभागांनी शाळांच्या प्रगतीसंदर्भात राबवलेल्या उपक्रमात जिल्हा परिषद शाळांनी सहभाग घेतला होता. यामध्ये आदर्श शाळा म्हणून काही शाळांना गौरवण्यात आले. यामध्ये जिल्हा परिषद शाळा कुशिवडे, जिल्हा परिषद शाळा मांडकी खुर्द, आंबतखोत तांबडवाडी आणि वालोटी शाळा नं. १ या चार शाळांना पंचायत समितीच्या मासिक सभेत सभापती सूर्यकांत खेतले, उपसभापती संदेश आयरे आणि गटविकास अधिकारी उमा घारगे पाटील यांच्या हस्ते सन्मानित करण्यात आले. या वेळी सर्व सदस्य उपस्थिती होते.