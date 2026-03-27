नेरुर ग्रामीण रुग्णालयात
आज महाआरोग्य शिबिर
बेळगाव केएलईच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजन
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. २७ ः नेरुर येथील यशवंतराव नाईक ग्रामीण रुग्णालय व संशोधन केंद्र येथे बेळगाव येथील के. एल. ई. हॉस्पिटलच्या १४२ डॉक्टर-स्टाफ यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनाखाली महाआरोग्य शिबिर आयोजित केले आहे. या शिबिराचे उद्घाटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नीतेश राणे व आयुष्मान भारतचे अध्यक्ष डॉ. ओमप्रकाश शेटे यांच्या हस्ते उद्या (ता. २८) सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे.
या उद्घाटन समारंभाला कुडाळ-मालवणचे आमदार नीलेश राणे, बॅ. नाथ पै फाउंडेशन फॉर कोकण डेव्हलपमेंटच्या अध्यक्षा अदिती पै, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मोहन दहिकर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल, माजी उपाध्यक्ष रणजित देसाई, जिल्हा परिषद सदस्य रुपेश पावसकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सई धुरी, सुप्रसिद्ध स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉ. अनिल नेरुरकर, के.एल.ई.चे डॉ. माधव प्रभू, के.एल.ई.चे संचालक डॉ. अमल्लप्रभू कुडचे, मुंबईच्या माजी महापौर निर्मला सामंत-प्रभावळकर, जिल्हा शल्यचिकित्सक श्रीपाद पाटील, कुडाळ उपविभागीय अधिकारी ऐश्वर्या काळुशे, तहसीलदार सचिन पाटील, अजित शिरोडकर, गौड ब्राह्मण सभेच्या राजश्री सामंत, कुडाळ पंचायत समिती सदस्य मिलिंद नाईक, उपसभापती सीताराम तेली, कुडाळ पंचायत समिती सदस्य (नेरुर) दीप्ती नाईक, नेरुर सरपंच भक्ती घाडीगावकर, बॅ. नाथ पै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर उपस्थित राहणार आहेत. या मोफत आरोग्य शिबिराचा सर्व गरजू रुग्णांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
