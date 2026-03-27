पावसमधील नव्या पुलाचा एक पिलर पूर्ण

रत्नागिरी ः पावस येथे सुरू असलेले नव्या पुलाचे काम.
पावसमधील पुलाचा एक पिलर पूर्ण
६ कोटी ४१ लाखांचा पूल; वर्षभरात वाहतुकीस खुला
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २७ : रत्नागिरी-राजापूर मार्गावरील पावस येथील गौतमी नदीवरील नव्या पुलाचे काम वेगाने सुरू आहे. ६ कोटी ४१ लाखाच्या या पुलासाठीच्या तीनपैकी एका पिलरचे काम पूर्ण झाले आहे. पुलाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असणारे गर्डरदेखील तयार करण्यात आले असून, ते नदीपात्रात ठेवण्यात आले आहेत. येत्या वर्षभरात या पुलाचे काम पूर्ण होऊन तो वाहतुकीसाठी खुला होण्याची शक्यता आहे.
शासकीय नोंदीनुसार, हा प्रकल्प रत्नागिरी तालुक्यातील रेवस-रेड्डी या राज्यमार्ग क्र. ३ वर या पुलाच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता आधीच प्राप्त झाली होती. या पुलाच्या कामासाठी ६ कोटी ४१ लाख ६६ हजार ६९० रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. १८ महिन्यांच्या मुदतीत हे काम पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. पुलाच्या तांत्रिक रचनेचा विचार केला तर हा पूल ‘नॉन सबमर्सिबल’ स्वरूपाचा असून, त्याला ३० मीटरचे दोन स्पॅन आहेत. पावसचा हा पूल या भागातील दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा दुवा आहे.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
