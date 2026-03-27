विद्युत खांबावर कोसळली विज

विद्युतखांबावर वीज कोसळली
सकाळ वृत्तसेवा
संगमेश्वर, ता. २७ ः संगमेश्वर तालुक्यात काल (ता.२६) गारपिटीसह पडलेल्या अवकाळी पावसात तीन ठिकाणी वीज कोसळली. त्यात शिवणे येथे वीजखांबावर वीज कोसळली. सुदैवाने, यामध्ये कोणालाही दुखापत झाली नाही. परंतु या घटनेमुळे परिसरात काहीकाळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
संगमेश्वर तालुक्यात गुरूवारी (ता. २६) सायंकाळी वादळी पाऊस झाला. या दरम्यान शांताराम जाधव यांच्या घराशेजारी अचानक वीज कोसळली. या विजेच्या तडाख्यामुळे वीजखांबापासून घरापर्यंतची सर्व्हिस वायर पूर्णपणे जळून खाक झाली. अचानक घडलेल्या या घटनेमुळे परिसरात काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. वीज कोसळली त्या ठिकाणी शांताराम जाधव उभे होते. सुदैवाने, ते या घटनेतून थोडक्यात बचावले. त्यांना कोणतीही दुखापत झाली नाही. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. या घटनेची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी केली होती. परिसरातील लोकप्रतिनिधींनीही घटनेची माहिती जाणून घेतली. अवकाळी पावसामुळे अशा घटनांमध्ये वाढ होत असतात. त्यामुळे कोकणातील नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
