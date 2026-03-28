स्पर्धा परीक्षेमध्ये
सान्वीला ‘सुवर्ण’
कुडाळ, ता.२८ : मालवण शहरातील रोझरी इंग्लिश स्कूलमधील तिसरीची विद्यार्थिनी सान्वी परब हिने ‘बीडीएस’ आणि ‘एसटीएस’ या दोन्ही परीक्षांमध्ये सुवर्णपदक पटकावून यश प्राप्त केले. ‘बीडीएस’ परीक्षेत १०० पैकी ९४ गुण मिळवत सुवर्णपदक प्राप्त केले. विशेष म्हणजे, या परीक्षेत सुवर्णपदक मिळवण्याचे तिचे ही सलग तिसरे वर्ष आहे. जिल्ह्यातील अत्यंत प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या एसटीएस परीक्षेत २०० पैकी १८० गुण मिळवून तिने सुवर्णपदकावर आपले नाव कोरले. सान्वी ही मालवण तालुक्यातील वायंगणी येथील उद्योजक विक्रम परब यांची कन्या आहे. तिला या यशासाठी प्रशालेतील शिक्षक आणि तिची आई सौ. प्राची परब यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. सान्वीच्या या यशाबद्दल संस्थेचे चालक व मुख्याध्यापक अल्विन गोंसलवेस यांनी तिचे व मार्गदर्शक शिक्षकांचे विशेष अभिनंदन केले आहे.
