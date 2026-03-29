रत्नागिरी- कोतवडे हायस्कूलमध्ये स्काऊट गाईड मेळावा

रत्नागिरी : कोतवडे हायस्कूलमध्ये स्काऊट गाईड मेळाव्याला उपस्थित विद्यार्थी.
कोतवडे हायस्कूलमध्ये
स्काऊट गाईड मेळावा
रत्नागिरी, ता. २९ : कोतवडे ग्रामस्थ मंडळ मुंबई संचलित विजयसिंहराजे पटवर्धन कोतवडे इंग्लिश स्कूलमध्ये सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी स्काऊट-गाईड एक दिवसीय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले.
या वेळी संस्थेचे उपाध्यक्ष संजय मयेकर, शाळा समिती अध्यक्ष नरेश कांबळे, पालक शिक्षकसंघाचे उपाध्यक्ष विठ्ठल लांजेकर, मुख्याध्यापक प्रेमदास पवार, स्काऊट गाईड विभागाचे शिक्षक कोलगे, खरात, लिंगायत, पेडणेकर, मोहिते यांनी विशेष मेहनत घेतली. विद्यार्थ्यांनी राहण्यासाठी निवारा म्हणून तंबूची उभारणी केली. स्काऊट गाईडचे नियम, स्काऊट गाईड प्रतिज्ञा घेतल्यानंतर विद्यार्थ्यांना सर्व शिक्षकांनी शुभेच्छा दिल्या व अतिशय काळजीपूर्वक हा उपक्रम यशस्वी करावा, असे आवाहन करण्यात आले. तंबू अतिशय उत्तम पद्धतीने नैसर्गिक वस्तूंचा उपयोग करून सजवले गेले होते. त्याचप्रमाणे बिनभांड्याचे पदार्थ व चुलीवरच्या पदार्थांची पाककृती विद्यार्थ्यांनी अतिशय उत्साहाने व आनंदाने बनवली. या खाद्यसंस्कृतीमध्ये अनेक पदार्थ अतिशय चविष्ट व आकर्षक बनवण्यामध्ये विद्यार्थ्यांनी आपलं कौशल्य दाखवले.
