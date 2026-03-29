देवरुख- परमेश्वर धामणकर यांचा शौर्य पुरस्काराने

परमेश्वर धामणकर यांचा
शौर्य पुरस्काराने सन्मान
देवरूख, ता. २९ : माखजन गावचे सुपुत्र परमेश्वर कांता धामणकर यांना अखिल चित्पावन ब्राह्मण विद्यार्थी सहाय्यक मंडळ, रत्नागिरी यांच्या वतीने स्वा. विनायक दामोदर सावरकर शौर्य पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात आले.
महावितरणच्या कंत्राटी कर्मचारी म्हणून आरवली विद्युत उपकेंद्रांतर्गत तारतंत्री पदावर कार्यरत असलेले परमेश्वर धामणकर ऊन, पाऊस, वारा किंवा रात्रीचा अंधार यांची पर्वा न करता वीजसेवा सुरळीत ठेवण्यासाठी जोखमीची कामे तत्परतेने पार पाडतात. त्यांच्या समर्पित सेवेमुळे माखजन पंचक्रोशीतील गावांमध्ये वीजपुरवठा कायम सुरळीत राहतो. काम करताना त्यांना काही अपघातही झाले असले तरी त्यांनी कर्तव्याप्रती कधीही कसूर केली नाही. त्यांच्या धाडसी व निष्ठावान सेवाकार्याची दखल घेत मंडळाने त्यांचा गौरव केला. पुरस्कार मिळाल्याने माखजन परिसरातून त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
