युद्धामुळे रत्नागिरीत डांबराचा ‘भडका’
किलोमागे २० रुपयांची वाढ; विकासकामांना ब्रेक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. ३१ : आखाती देशांमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात धुमसत असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्ते विकासकामांना बसू लागला आहे. डांबर निर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल आखाती देशांतून मुंबईत आयात केला जातो; मात्र, या युद्धामुळे समुद्री वाहतुकीवर मोठे निर्बंध आले आहेत. जहाजांच्या येण्या-जाण्यात अनियमितता वाढली आहे. कच्च्या मालाचा पुरवठा विस्कळित झाल्यामुळे डांबराच्या दरांवर त्याचा परिणाम झाला असून, किलोला २० रुपयांनी दर वधारले आहेत.
काही काळापूर्वी ६३ रुपये ५० पैसे किलोने मिळणारे डांबर आता ८३ रुपये ५० पैसे मिळत आहे. अवघ्या काही दिवसांत किलोमागे २० रुपयांची झालेली ही दरवाढ रस्तेविकास क्षेत्रासाठी चिंतेचा विषय ठरली आहे. मुंबईतील चेंबूर आणि माहुल येथील केंद्रांमधून रत्नागिरी जिल्ह्याला डांबराचा पुरवठा केला जातो. वर्षभरात जिल्ह्याला रस्तेबांधणी आणि दुरूस्तीसाठी सुमारे १० हजार टनांपेक्षा अधिक डांबराची आवश्यकता भासते; मात्र, वाढलेल्या दरांमुळे ठेकेदारांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. या दरवाढीचा सर्वाधिक फटका ठेकेदारांना बसणार आहे, ज्यांनी युद्धापूर्वीच जुन्या दरांच्या आधारे निविदा (टेंडर) भरून कामाच्या ‘वर्कऑर्डर’ घेतल्या आहेत. सरकारी नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर साहित्याचे दर वाढले, तरी अनेकदा जुन्याच दराने कामे पूर्ण करावी लागतात.
कामे अर्धवट राहण्याची भीती
रत्नागिरी जिल्ह्यातील अनेक रस्ते प्रकल्पांची कामे सध्या प्रगतीपथावर आहेत; पण डांबराचे दर २० रुपयांनी वाढल्यामुळे ठेकेदारांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शासनाने वाढलेल्या दरांचा विचार करून सुधारित दरवाढ दिली नाही तर ठेकेदारांना स्वतःच्या खिशातून पैसे भरून तोट्यात काम करावे लागेल. अशा परिस्थितीत, तोटा सहन करण्याऐवजी अनेक ठेकेदार कामे अर्धवट सोडण्याची किंवा रखडवण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. डांबराची टंचाई आणि दरवाढ अशीच कायम राहिली तर ऐन हंगामात रत्नागिरी जिल्ह्यातील रस्ते विकासकामांची गती मंदावेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
