विद्यार्थ्यांनी घेतले झाडावर चढण्याचे प्रत्यक्ष धडे

नारळ शेतीचे धडे विद्यार्थ्यांना
लागवड ते कीडनियंत्रणापर्यंत मार्गदर्शन ; कृषितंत्र विद्यालयाचा पुढाकार
सकाळ वृत्तसेवा
देवरूख, ता. ३१ ः देवरूख येथील प्रा. मधू दंडवते कृषितंत्र विद्यालयात (कृषी व डेअरी डिप्लोमा) नारळमित्र चेतन नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली नारळपिकाबाबत विशेष कार्यशाळा झाली. या वेळी विद्यार्थ्यांनी नारळाच्या झाडावर चढण्याचे प्रात्यक्षिक करण्यासोबतच या कल्पवृक्षाच्या शास्त्रशुद्ध संगोपनाची सविस्तर माहिती घेतली.
देवरूख येथील कार्यशाळेत चेतन नाईक यांनी नारळाचे उगमस्थान, विविध जाती, महत्त्व आणि उपयोगांविषयी मार्गदर्शन केले. नारळाची शास्त्रशुद्ध लागवड पद्धत, आंतरपिके, लाखीबाग, खत व पाणी व्यवस्थापन यावर त्यांनी प्रकाश टाकला. तसेच नारळावरील रोग, कीटकांचे प्रकार आणि एकात्मिक कीडनियंत्रण पद्धतीची सविस्तर माहिती दिली. नारळशेतीतील व्यावसायिक संधी आणि उपपदार्थांच्या निर्मितीबाबतही या वेळी चर्चा करण्यात आली. या प्रसंगी केवळ थिअरीवर न थांबता प्रत्यक्ष कृतीवर भर देण्यात आला. यामध्ये झाडावर चढण्याच्या शिडीचे प्रकार, शिडीच्या साहाय्याने झाडावर चढण्याचे प्रत्यक्ष अनुभव विद्यार्थ्यांनी घेतले. शहाळी आणि परिपक्व नारळ ओळखणे, झाडाची स्थिती पाहून खतांची कमतरता किंवा रोगाची लक्षणे ओळखणे, झाडाच्या जातीनुसार त्याचे वय ओळखणे आणि मित्रकीटकांची ओळख या विषयी नाईक यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले. तसेच सेंद्रिय शेती, खते व कीटकनाशकांच्या निर्मितीबाबतही विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले.
या प्रशिक्षणात कृषी पदविका आणि पशुधन व्यवस्थापन व दुग्ध उत्पादन पदविकेच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. विद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य वाडकर यांनी नारळमित्र चेतन नाईक यांचे आभार मानले. भविष्यातही अशाच प्रकारे विविध विषयांवर मार्गदर्शन करण्याचे आश्वासन नाईक यांनी या वेळी दिले. या वेळी विद्यालयाचे प्रभारी प्राचार्य वाडकर, प्राध्यापक करंबेळे, कांबळे, आंबेकर व विद्यार्थी उपस्थित होते.
